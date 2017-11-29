Üç dünya devi birleşti! Elektrikli uçak geliyor!

BBC'de yer alan habere göre, Fransız Airbus, İngiliz Rolls Royce ve Alman Siemens firmaları, "E-Fan X" adını verdikleri ortak proje kapsamında British Aviation firması tarafından üretilen BAe 146 bölgesel yolcu uçağına 3 jet motoruyla birlikte 1 elektrik motoru ilave edecek.

Firmalar, Avrupa Birliği'nin (AB) havacılıktan kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması taleplerine karşılık vermek üzere geliştirdikleri proje kapsamında 2020'de deneme uçuşlarına başlamayı planladıkları uçağı 2025'te ticari kullanıma sunmayı amaçlıyor.

Projeyi Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenledikleri basın toplantısıyla duyuran firma sözcüleri, neden yalnızca elektrikle çalışan bir uçak üretmedikleri sorusuna, elektrikli motor bataryalarının ve onları soğutmak üzere gereken teçhizatın ağırlığının fazla olması sebebiyle henüz havacılıkta kullanmak için yeterince pratik olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Airbus'ın üst düzey teknoloji yöneticisi Paul Eremenko, "Hibrit-elektrikli motor uygulamasını havacılığın geleceği açısından zorunlu bir teknoloji olarak görüyoruz." dedi. Projede elektrikli motoru besleyecek jeneratörün Rolls Royce firması tarafından geliştirileceği belirtildi.

Uçak yakıtıyla çalışması planlanan jeneratörün motora iletmediği fazla enerjiyi uçağın ön ve arka kısımlarında yer alan bataryalarda muhafaza edeceği ve bunun iniş-kalkışta kullanılacağı kaydedildi. Eğer sistem başarılı olursa uçağa ikinci bir elektrikli motor eklenmesi, böylece modelin yarı yarıya hibrit hale getirilmesi planlanıyor.

AB, havacılık şirketlerinin 2020'den itibaren karbon karbon emisyonlarını aşamalı olarak azaltmasını talep ediyor. Hedef, karbon emisyonlarını 2035 itibarıyla 2020'de seviyelerin yüzde 80 altına çekmek.