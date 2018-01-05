Üç yudumda tüketilebilen duş birası üretildi!

İş yerindeki zorlu bir günün ardından duşta bira içmek birçok insanın hoşuna gidebilir. Ancak sıradan biraların bunun için pek uygun olmadığını fark eden İsviçreli şirketler, yeni bir çözüm üretti. İsviçre'de PangPang bira firması ile yeni markalar ve tasarımlar yaratan Snask ajansı, duşta içmek için uygun bira üretme amacıyla güçlerini birleştirdi.

​DUŞ TAKIMLARINA SIĞACAK BOYUTTA

PangPang bira şirketi ve Snask ajansı, duşta ısınmaması için özel küçük şişelerde yeni biralar üretti. Sadece üç yudumda tüketilebilen bu küçük şişeler, duş takımlarına da sığabilecek boyutta. 'Shower Beer' yani 'Duş Birası' isimli bu bira şişelerinin hacmi sadece 18 Cl.

SAÇ KREMİ OLARAK KULLANILABİLİYOR

'Duş Birası'nın bir başka fonksiyonu daha bulunuyor. Duş bitiminde kalması halinde biranın saç kremi olarak da kullanılabileceği belirtiliyor.