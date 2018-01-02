Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi ediyor?

Pilot ve hosteslerin çoğu zaman "radyasyon işçileri" olarak anıldığı duymuşsunuzdur. Bunun nedeni yeryüzünden binlerce feet yükseklikte çalıştıkları süre boyunca radyasyon almaları.

Peki uçak ile seyahat eden yolcular için risk ne boyutta? Bu sorunun cevabı Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'dan (NASA) geldi.

Konuyla ilgili Business Insider'a konuşan NASA'nın rasyasyon uzmanı Eddie Semones kişinin aldığı radyasyon dozunun miktarı atmosfere yaklaştıkça artıyor.



Semones aynı nedenle NASA'nın astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda (ISS) bir yıldan fazla kalmasına izin vermediğinin de altını çiziyor.

Geçtiğimiz aylarda New Mexico'da içi helyum ile dolu araştırma balonunu gözkyüzüne çıkaran NASA bilim insanları uçak yolculuklarında maruz kalınan radyasyon miktarını belirlemişti.

Yaklaşık 1.5 yıl süren araştırmaya göre, 26 bin feet'ten (yaklaşık 8 bin metre) sonra yolcular radyasyona maruz kalmaya başlıyor.

Yükseklik artıkça radyasyon miktarı da artış gösteriyor.

Zira adeta bir mıknatıs gibi çalışan Manyetosfere yaklaşıldıkça maruz kalınan rasyasyon oranı da artış gösteriyor.

Bu nedenle kıtalar arası uçuşlarda irtifa kısa mesafeli uçuşlara oranla daha yüksek olduğu için alınan radyasyon oranı da artıyor.

Aynı çalışmaya göre, kutuplar üzerinde yapılan kıtalar arası uçuşlarda alınan radyasyon oranı ekvator üzerinden yapılanlara oranla 3 kat daha fazla.