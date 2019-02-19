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Uçan Balina göklerde

Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL deneme uçuşlarını tamamladı.

19 Şubat 2019 Salı 16:33
Uçan Balina göklerde

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan "Uçan BalinaAirbus Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı. Airbus'ların kanatlarını taşımak için tasarlanan kargo uçağının bu yıl Eylül ya da Ekim'de seferlerine başlaması bekleniyor.

Toplam beş adet üretilmesi planan ilk Beluga XL, Fransa'nın Toulouse kentinden, Airbus kanatlarının üretildiği Kuzey Galler'deki Hawarden havaalanına indi.

Uçağın tasarımına 20 bin'den fazla Airbus çalışanın oylarıyla karar verildi. 6 tasarım arasında tercih yapan çalışanların yüzde 40'ı "gülümseyen balina"yı seçti.

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TEKNİK ÖZELLİKLER

50.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan 63.1 metre uzunluğundaki uçak halihazırda Airbus'ın üretim tesisleri arasında haftada altı gün, günde beş sefer yapan ve 2021'de ömürlerini tamamlayacak Beluga kargo uçakları temel alınarak geliştirildi.

Airbus yetkilileri, uçağın sadece "şirin" olmadığını aynı zamanda selefine göre daha fonksiyonel olduğunu söylüyor.

Aerodinamik verimliliğini artırmak için uçağın kokpit bölümü indirildi ve gövde genişliği 8.8 metreye çıkarıldı. A 330'larda da kullanılan iki Rolls-Royce Trent 700 motoru bulunan 18.9 metre yüksekliğindeki uçak, bir seferde iki kanat taşıyabiliyor. Beluga sadece bir kanat taşıyabiliyordu.

Seyir hızı saatte 737 km olan uçakların 4.260 km menzili var.

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