Uçan otomobil satışa çıkıyor

Uçan otomobiller artık bir hayal olmaktan çıkıyor! Teknoloji dünyasını heyecanlandıran açıklama otomotiv devinden geldi. Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely geçtiğimiz yıl uçan otomobil geliştiren Terrafugia isimli firmayı satın almıştı. Bu şirketin geliştirdiği uçan otomobil önümüzdeki ay ABD'de satışa sunulacak.

Fiyatı hakkında hala resmi bir açıklama bulunmayan uçan araç saatte 322 kilometre hıza ulaşabiliyor. Satışa çıkan ilk uçan otomobil olmaya hazırlanan modelin menzili ise 805 kilometre.

Massachusetts merkezli Terrafugia şirket daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile basında sıklıkla yer bulmuştu. Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay almayı da başarmıştı.