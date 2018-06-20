Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94270
ALTIN
194.360
DOLAR
4.7450
STERLİN
6.2571
EURO
5.4926
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
banner34

Ucuza maliyetli hızlı DNA sentezleme yöntemi geliştirildi

Amerikalı bilim adamları, ucuza maliyetli hızlı DNA sentezleme yöntemi geliştirdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:46
Ucuza maliyetli hızlı DNA sentezleme yöntemi geliştirildi

Ayrıntıları Nature Biotechnology dergisinde yayımlanan yöntem sayesinde biyologların, sentetik DNA dizilimlerini "bir gecede" çok daha ucuza, daha hızlı ve kolay oluşturabileceği belirtildi.

California Üniversitesinin ABD Enerji Bakanlığı için işlettiği bilim ve mühendislik araştırması laboratuvarı Lawrence Berkeley'de görevli lisansüstü öğrencileri Sebastian Palluk ve Daniel Arlow tarafından yöntem geliştirildi.

banner39
Yeni sentezleme yönteminde, enzimlerin kopmadan ya da ayrılmadan önce DNA'nın her bir parçasını dizilime bağladığı, bu sürecin, prensipte 200 bazda nedensiz kopuş olmaksızın sonsuza kadar sürebileceği kaydedildi.

Yöntemde nükleotit DNA molekülüne eklendiğinde enzimin dizilimden koptuğu, döngünün, bir sonraki nükleotin bir diğer TdT enzimine bağlanmasıyla yeniden başladığı bildirildi.

Ucuza mal edilecek çok sayıda enzime ihtiyaç duyulan yöntemin, gelecekte genetik laboratuvarlarında kullanılabileceğine işaret edildi.

Daniel Arlow, "Enzimde bir delik açmaya çalışmak yerine bir nükleotiti her TdT enzimiyle, bölünebilir bağlayıcı vasıtasıyla ilişkilendirdik." dedi.

banner22
Son Güncelleme: 20.06.2018 14:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'ın Youtube'a rakibi: IGTV
Instagram'ın Youtube'a rakibi: IGTV
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Her yerde aynı parolayı kullanmayın!
Her yerde aynı parolayı kullanmayın!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim