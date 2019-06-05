Üniversitelerde yapay zeka bölümü

Bu yıl tercih kılavuzlarında geleceğin meslekleri olan yapay zekâ, veri madenciliği, büyük veri gibi alanlar lisans ve önlisans bölümlerinde yer alacak. YÖK'ün çok önemsediği 100/2000 alanında nano teknoloji, big data gibi doktora programları ilk kez açılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geleceğin meslekleriyle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, üniversitelerde bu alanlarda bölümler açılmaya başladığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın haberinde açıklamalarına yer verilen Prof. Dr. Saraç, "Geleceğin meslekleriyle ilgili ülkemizin ihtiyacı olan büyük veri, yapay zeka, veri madenciliği, robotik gibi öncelikli alanlarda doktora programları açtık. Akademiye, iş dünyasına ve sanayiye doktoralı ve nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz" dedi.

30 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN GEÇTİ



YÖK Başkanı Saraç, “Yükseköğretim Kurulu olarak gençlerimizi geleceğe yönelik yetiştirmek için birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. 16 üniversitemiz de öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik dijital dönüşüm programları başlatıldı. Şimdiye kadar 30 bin öğrenci bu alanda eğitim aldı, bu yılın sonuna kadar bu rakam 100 bini bulacak. Böylece dijital dünyanın algoritmasına aşina bir işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni YÖK olarak geleceğin mesleklerine yönelik araştırma ve belirleme çalışmalarımız daha da gelişerek genişleyecek.



Bu yıl lisans ve ön lisans programlarında 'geleceğin meslekleri' olarak tanımlanan yeni programlar açıldı. Bu yılki YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih kılavuzunda bu bölümler yer alacak. Lisans ve önlisansta geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen bilgi güvenliği teknolojisi, havacılık elektroniği, tarım ve ticaret işletmeciliği, yapay zekâ mühendisliği, uluslararası ulaştırma sistemleri, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama (önlisans), hibrid ve elektrik taşıtları teknolojisi (önlisans), üç boyutlu modelleme ve animasyon (önlisans) gibi alanlarda bu yıl yeni program açılacak.

ÜNİVERSİTE, SENDİKA VE İŞ DÜNYASIYLA KONGRE



Ekimde İstanbul'da 'Geleceğin Meslekleri-Bölgesel Değerler ve Türk Yükseköğretimi' başlıklı üniversite, sendika ve iş dünyasının bir araya geleceği büyük bir kongre düzenlenecek. Burada bütün paydaşlarla bu konu ayrıntılı olarak çalışılacak. Kongre çalışmasında ülkemizin geleceği olan gençleri geleceğin meslekleriyle tanıştırmak ve onların bilimle yoğrulmuş beyinleri ve yetenekli elleriyle büyük Türkiye idealine katkı sağlamak istiyoruz. Kongrede geleceğin mesleklerine kamu, özel sektör ve iş dünyasının bakış açısı, üniversitelerimizde bu alandaki bölümler ve yeni açılımlar, endüstri 4.0 dijitalleşme ve geleceğin meslekleri, akademi dünyası geleceğin mesleklerine ne kadar hazır gibi konular yer alıyor" dedi.