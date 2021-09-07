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Ünlü gökbilimci, bağımlısına kötü haberi verdi!

Kaliforniya Üniversitesi'nden ünlü gök bilimci Abdu Joythi, internet bağımlılarına kötü haberi verdi. Joythi, yaklaşan şiddetli güneş fırtınası nedeniyle dünya genelinde aylarca internet kesintisi ön gördüklerini dile getirdi.

07 Eylül 2021 Salı 23:03
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Ünlü gökbilimci, bağımlısına kötü haberi verdi!

Dünyada artık teknoloji çağı yaşanıyor. Şüphesiz ki teknoloji çağının odağındaki en önemli aktör, internet. Bugün tek bir tuşla en sevdiklerimize hediyeler aldığımız, para transferlerimizi gerçekleştirdiğimiz teknolojinin son harikası internetle ilgili gelen haberler iyi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Kaliforniya Üniversitesi'nden ünlü gök bilimci Abdu Joythi, yaklaşan şiddetli güneş fırtınasının dünya genelinde internet kesintilerine neden olacağını savunuyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE DE NEDEN OLABİLİR

Abdu Jyothi, 'Güneş'in Süper Fırtınaları: İnternet Kıyameti Senaryosu' adlı bir sunum yaptı. Abdu Jyothi'nin araştırması, elektrik kesintisine neden olan bir güneş fırtınası için ek bir nüansa işaret ediyor. Joythi, elektrik saatler veya günler içinde geri gelse bile, toplu internet kesintilerinin devam ettiği bir senaryonun altını çizdi.

KESİNTİ AYLARCA SÜREBİLİR

Gökbilimci, "Beni bu konuda cidden düşündüren şey, pandemide dünyanın krizlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi" ifadelerini kullandı. Aylarca süreceğini tahmin ettiği bu kesintileri 'internet kıyameti' olarak tarif eden Joythi, "Mevcut altyapımız büyük ölçekli Güneş fırtınasına hazır değil" dedi.

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