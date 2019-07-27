Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir

Şu anda dünyada en çok tartışılan konulardan birisi de hiç şüphesiz yeryüzünün çöplerle kirletilmesidir. Ancak burada atladığımız bir detay daha bulunuyor. Sadece yeryüzü değil aynı zamanda dünyanın yörüngesini de çöplerle doldurmaya devam ediyoruz. Bu konuya belki de 2050 yılında tamamen çözümbulunabilecek.

Bugüne kadar Dünyanın yörüngesinde birçok yapay olaylar gerçekleşti. Örneğin uzaya fırlatılan uydulardan kopan parçalar, dünya yörüngesinde dolaştı veya başka bir gezegene giden uzay araçlarından kopan ekipmanlar yine aynı şekilde yörüngede asılı kaldı. Birçok kişi kopan parçaların uzay boşluğunda asılı kaldığını düşünüyor.

Uzay çöpçüleri milyonlarca parça toplayacak

Dünya'nın yörüngesinde şu anda irili ufaklı milyonlarca çöp olduğu düşünülüyor. Uzay çöpleri kesinlikle herhangi bir kontrolden geçmiyor ve başka bir uydu ile çarpışma ihtimalleri de son derece yüksek. Elbette bütün parçalar büyük boyutlarda değil. Bazıları küçük vidalardan da oluşuyor.

Gateway Earth Development Group bu alanda çalışan nadir şirketler arasında yer alıyor. Şirketin öncelikli hedefi bir an önce Dünya yörüngesindeki çöpleri temizleyebilmek. 2050 yılında şirket, ilk uzay çöplerini temizleme işlemini gerçekleştirmek istiyor.

Düşük Dünya yörüngesi yeryüzünden 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında bir yüksekliğe sahip. Geostationary Dünya Yörüngesi ise 36000 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu dünya yörüngesi katmanları arasındaki fark sadece yükseklik değil.

Alt yörüngede uzay çöplerinin daha fazla biriktiği görülüyor. Bu çöpler yerçekiminin etkisiyle yeryüzündeki herhangi bir noktaya düşebiliyor.

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