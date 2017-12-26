Uzaya otel yapıyorlar!

Mechanics dergisinin aktardığına göre, Roscosmos UUİ'de bir otel açmayı planlıyor.

Yörüngede yer alacak bu lüks otelde kalanlar kilometrelerce uzaklıktan Dünya manzarasını izleyebilecek.

Otelde kalanlar için, kişiye özel kabinler, Dünya manzaralı büyük pencereler, özel tuvalet ve egzersiz malzemelerinin yanı sıra Wi-Fi hizmeti de yer alacak.

20 ton ağırlığında, 15.5 metre uzunluğunda olması planlanan otelde 4 adet uyuma bölümünün olacağı belirtildi.

Uzay yürüyüşü yapmak isteyen müşterilere ise bir kozmonot eşlik edecek.

Otelde 1 ila 2 haftalık bir konaklama için ise kişi başı 40 milyon dolar ödenmesi gerekecek.