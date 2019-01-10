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Uzayın derinliklerinde radyo sinyali tespit edildi

Gök bilimciler uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini bildirdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:05
Uzayın derinliklerinde radyo sinyali tespit edildi

BBC'de yer alan habere göre, Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden bilim adamları, yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri saptadı. 

Sinyallerin, Okanagan Vadisi'ndeki CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli radyo teleskobuyla tespit edildiği belirtildi. 

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British Columbia Üniversitesinden astrofizikçi Ingrid Stairs, uzayın derinliklerinde bu dalgalardan daha fazla olabileceğini ifade ederek daha fazla kaynak saptadıkça bu sinyallerin nereden geldiği ve bunlara neyin sebep olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunabileceğini dile getirdi. 

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gök BilimcilerUzayRadyo SinyaliTeknolojiHaber
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