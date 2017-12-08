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Vine geri dönüyor!

Geçtiğimiz yıl Twitter tarafından fişi çekilen Vine geri dönüş sinyali verdi. Platformun kurucularından Dom Hofmann platformun yazı tipi ve rengiyle V2 yazan basit bir logo paylaştı.

08 Aralık 2017 Cuma 17:26
Vine geri dönüyor!
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Kullanıcılarının sadece 6 saniyelik videolar çekmesine izin veren sosyal medya platformu Vine’dan kullanıcıları heyecanlandıran bir haber geldi.

Bir dönemin popüler sosyal medya uygulaması Vine geri dönüyor.  Platformun kurucularından Dom Hofmann platformun yazı tipi ve rengiyle V2 yazan basit bir logo paylaştı.  Hofmann’ın bu tweet’i Vine’ın yeni versiyonu gelecek olarak yorumlandı.

TWİTTER TARAFINDAN KAPATILMIŞTI

Vine geçtiğimiz yıl istenileni verememesi sebebiyle Twitter tarafından kapatılmıştı. Platforma içerik üreten “popüler Vine” fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince neredeyse bu kullanıcıların tamamını kaybeden Vine, geçtiğimiz yıl yeni videolara sistemi kapatmıştı.

Bir dönem sosyal medya fenomenlerine ev sahipliği yapan uygulama Vine’nın yeni versiyonunun nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz bilinmiyor.

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