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Volvo ilk tam elektrikli modelini tanıttı

Volvo Cars, şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili olan XC40 Recharge'ı tanıttı.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:57
Volvo ilk tam elektrikli modelini tanıttı

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Volvo XC40 Recharge'ı tanıttı.

Söz konusu model firmanın ilk tamamen elektrikli modeli olarak dikkat çekiyor. 

XC40 Recharge, aynı zamanda Google'ın Android işletim sistemi tarafından desteklenen tamamen yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk Volvo modeli.

Söz konusu modelin İngiltere fiyatı 50 bin sterlin olacak. Modelin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Volvo Cars 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor.

Şirket tarafından açıklamaya göre, geriye kalan yüzde 50 ise hibrit modellerden oluşacak.

Şirket bunun için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl tamamen elektrikli bir otomobil pazara sunacak

İşte Volvo'nun ilk tam elektrikli modelinden kareler...

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Anahtar Kelimeler:
Volvo
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