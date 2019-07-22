Webmasterlar İçin Hosting Tercihi Nasıl Yapılmalı?

Web siteleriniz için tercih etmeniz gereken hosting paketleri nelerdir? Kullanılan uygulamaya göre hosting tercihinin yapılmasının önemi nedir? Bu yazımızda webmasterlar için hosting tercihi nasıl yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli sorularını yanıtlıyor olacağız.

Hosting paketleri tercihler sırasında doğru yapılmalı ve kullanılmak istenen uygulama hakkında araştırma yapmanız etkili olacaktır. Seçimleriniz sırasında alt yapının desteklediği yazılım dilini bilmeniz seçimlerinizi kolaylaştıracaktır. Webmasterlar tarafından çok fazla kullanılan WordPress uygulaması için Linux hosting paketleri tercih edilmelidir. PHP alt yapısına sahip olan WordPress, Linux alt yapısında daha hızlı ve performanslı çalışabilmektedir. Peki Linux hosting nedir?

Linux Hosting Nedir?

Hosting paketleri arasında en fazla kullanıma sahip olan Linux hosting paketleri, cPanel arayüzü ile kullanım kolaylığı sağlamakla birlikte birçok uygulama kullanımına imkan tanımaktadır. PHP,HTML dillerini sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmektedir. Veritabanı olarak MYSQL kullanımı sağlayan bu paketler, destekledikleri dil ve veritabanlarını oldukça hızlı çalıştırabilmektedir.

Web site sahiplerinin kullanım açısından kolay bulduğu cPanel arayüzünü kullanan Linux hosting paketleri, panel üzerinden hemen hemen tüm işlemleri yapmanıza olanak tanırlar. cPanel ile e-posta oluşturabilir, DNS’leri yönetebilir, SSL kurabilir, E-posta alışverişlerini izleyebilir, php versiyonu değiştirebilir ve bunun gibi birçok işleve sahip olan panelde işlemlerinizi yapabilirsiniz.

PHP alt yapıları için optimizeli bir şekilde çalışabilmektedir. En çok kullanılan WordPress uygulaması Linux hosting paketlerinde performanslı bir şekilde çalışabilmektedir. Özellikle WordPress uygulaması kullanacaksanız eğer Linux tabanlı hosting paketlerini tercih etmeniz önemli bir unsurdur.

Webmasterlar için Hosting Tercihi Nasıl Yapılmalı?

Sitelerinizi güvenilir bir firmada ve kaliteli bir hosting paketinde barındırmak istersiniz. Bu paketlerde özel web sitelerinizi veya müşterilerinizin web sitelerini barındırabilirsiniz. Hosting paketleri kesintisiz 7/24 yayın almalı ve en hızlı bir şekilde hizmet vermelidir. Webmasterlar için hosting tercihinin nasıl yapılması gerektiğini sıralayalım.

1- Uygulama tercihinizi önceden planlayın

Web sitenizi hangi platform üzerine kuracağınızı önceden araştırıp ona göre hareket etmelisiniz. WordPress uygulaması PHP tabanlı bir yazılımdır. Bu uygulama en sağlıklı ve performanslı bir şekilde Linux hosting paketlerinde çalışacaktır.

2- Tamamen SSD disk yapısında olan paketlerini inceleyin

Hosting paketlerinin eski HDD disklerde olması web sitelerinizin yavaş çalışmasına neden olabilir. Bundan dolayı %100 SSD disk alt yapısına sahip hosting paketlerini tercih etmeniz doğru olacaktır.

3- Kurumsal hosting firmalarını tercih edin

Web sitenizin güvenli bir kurumsal firmada bulunmasına dikkat edin. Web sitenizi büyüttükçe sizlerin sitesinden yararlanacak küçük firmaları tercih etmeyiniz. Kesintisiz yayın verebilen ve sitenizden herhangi bir yarar bulunmadan yıllardır hizmet veren firmaları tercih edin. Özellikle şikayetvar gibi sitelerde firmayı araştırarak hakkında ki şikayetleri değerlendirin. Forumlarda anketler yaparak firma hakkında bilgi toplayın. Bu sizin yıllarca kullanacağınız bir firma olacağından dolayı ilk etapta seçiminiz önemli bir rol oynayacaktır.

4- Tecrübeli bir ekip ile çalışın

Teknik sorunlarınızda sizlere son derece çözüm odaklı yaklaşan ve tecrübesi ile her sorununuzda sizlere yardımcı olmaya çalışan bir teknik ekibi tercih edin. Bu web sitenizin anlık sorunlarında ulaşarak yardım alabileceğiniz bir ekip olacağından dolayı önem veriniz.

5- Yedekli çalışan firmaları tercih edin

Web siteniz anlık bir sorunla karşılaştı ve tüm dosyalarınız silindi veya bozuldu. Bu tür durumlarda elinizde çalışan bir yedek bulunmuyorsa hosting firmasından talep edilmeli. Hosting firmaları bu tür durumlarda günlük yedek alsada geriye dönük yedekleri %100 bir şekilde almayabiliyorlar. Bundan dolayı %100 yedekli çalışan ve eskiye dönük yedekleride elinde tutan hosting firmalarını tercih etmeniz önemlidir.

Webmasterlar için Hosting Önerisi

Web sitelerinizi barındıracağınız firma ve hosting paketleri hakkında soruları yanıtladıktan sonra öneri kısmına geçebiliriz. Dikkat etmeniz gereken tüm unsurları okuduysanız sizlere önereceğimiz firma bu özellikleri barındırıyor ve en iyi bir şekilde hizmet sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hosting Tercihi Turhost

Sitelerinizi 7/24 güvenli bir şekilde barındırabileceğiniz ve bu siteleriniz %100 SSD disk alt yapısı ile diğer disklere göre çok daha hızlı olacaktır. Özellikle Turhost firmasının sunduğu hosting özellikleri web siteler için önem taşırken, hız konusunda her geçen gün çalışmalarını devam ettirmekteler.

Tecrübeli Ekip

Tüm sorunlarda müşterilerine çözüm odaklı yaklaşan tecrübeli teknik ekibi ile hızlı bir şekilde yardımcı olabiliyorlar. Yıllardır kurumsal olarak hizmet veren Turhost, müşteri desteği konusunda öneri ve şikayetlere dikkat etmektedir.

SSD Disk Alt Yapısı

Tüm hosting paketlerinde ve sunucularında SSD disk kullanımı sağlayan Turhost, Türkiye’de ilk NVME Kurumsal SSD’li hosting paketi sağlayan firmadır. Standart SSD disklere göre 20 kat daha hızlı çalışabilen NVME SSD Diskler performans açısından kullanıcılarını oldukça memnun etmektedir.

Hosting tercihlerinde dikkat etmeniz gerekenler ile birlikte önerimiz ile yazımızın sonuna gelmekteyiz. Önermiş olduğumuz Turhost firması, hosting ve sunucu tarafında sağladığı hizmetler ile 2004’ten beri hizmet vermekte. Güvenilir olması ile birlikte güçlü alt yapısı bulunan Turhost, Türkiye’de ki alt yapılar arasında en iyi yapıya sahip firma olarak nitelendirebiliriz.