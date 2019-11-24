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WhatsApp 400 bin hesabı engelledi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp siyasi reklam sorununu 400 bin kullanıcıyı engelleyerek çözmeyi hedefliyor.

24 Kasım 2019 Pazar 16:10
WhatsApp 400 bin hesabı engelledi

Brezilya'da 2018 yılında yapılan seçimlere, sosyal medyada yayılan sahte haberler damgasını vururken WhatsApp da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması, bu kapsamda 400 binden fazla hesabı yasaklandığını duyurdu.

Ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanlış bilgilerin yayıldığına dair bilgiler bir süredir araştırılıyordu.

Shiftdelete’de yer alan habere göre, sahte haberler sayesinde hangi adayların fayda gördüğü ya da hangi adayların zarar gördüğüne dair ise bir detay yer almıyor. WhatsApp aynı zamanda, herhangi bir uygulamanın ya da robotun toplu mesaj göndermesinin, izinsiz mesajlar atılmasının ve gruplar oluşturulmasının engellendiğini belirtti.

WhatsApp‘ın şifreli bir platform olduğunu söyleyen şirket, “Otomatik ve toplu mesajlaşma etkinliklerine karşı aldığımız kararlar, mesajlaşma içeriğini değil hesap davranışlarını hedef alıyor” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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