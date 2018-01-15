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Whatsapp'a bir yeni özellik daha!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamaya bir yeni özellik daha ekleniyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:54
Whatsapp'a bir yeni özellik daha!
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WhatsApp, WABetaInfo tarafından Android sürümünde fark edilen yeni bir özellikle gündemde.

Bu özellikle grup sohbetleri ilgilendiriyor; bilindiği üzere uygulama içerisindeki grup sohbetlerde yönetici ataması yapılabiliyor.

SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Grupta yönetici olan kişiler bazı bilgileri değiştirebiliyor ya da gruba kişi ekleyerek silebiliyor. Ancak yönetici yapılan bir kişinin yönetici yetkisi elinden alınamıyor. Sadece kişiyi gruptan atıp yeniden eklemekle yapılıyor.

Yeni eklenecek özellik bu sorunu çözüyor. Yeni özellikle diğer yöneticiler başka bir yöneticinin yetkisini elinden alabiliyor.

Bir grupta sınırsız sayıda yönetici olabiliyor. Bu da basit ancak yeri geldiğinde oldukça işe yarayacak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Snapchat'te popülerliği yakalayan hikayeler özelliğini Facebook önce kendi uygulamasına bu özelliği getirdi sonrada çatısı altındaki Instagram ve WhatsApp'ta kullanmaya başladı. Günün sonunda ise en çok ilgiyi gören Instagram hikayeler oldu.

Facebook ve WhatsApp hikayeler özelliğinin beklenen kullanıcı sayısına ulaşamamasından sonra Facebook çeşitli yenilikler getirdi.

Bunlardan ilki Instagram hikayelerinin otomatik olarak Facebook'ta da paylaşılabilmesi oldu. Bu özellik Facebook Hikayeler istatistiklerini biraz yukarı çekmeyi başardı.

Bu nedenle Facebook, benzer uygulamayı şimdi de WhatsApp için getirmeye hazırlanıyor.

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