WhatsApp'a bomba özellikler geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak adına uygulama güncellemelerine devam ediyor. Yeni güncelleme ile getirilecek olan Karanlık Mod, Touch ID ve Grup Katılımcı Limiti özellikleri ile şimdiden çok konuşulacak gibi duruyor.

Güvenlik konusunda endişe duyan iOS kullanıcıları Touch ID desteği ile beraber artık daha güvenli bir şekilde mesajlaşabilecekler. Karanlık Mod desteği ise artık WhatsApp temanızı kişiselleştirebilmenizi sağlayacak. Daha koyu renkleri tercih eden kullanıcılar için gelecek olan bu özellik ile artık daha kişiselleştirilebilir bir WhatsApp bizlerle olacak.

Yeni gelecek olan bir diğer özellik ise Grup Katılımcı Limiti. Bu özellik sayesinde 256 kişilik WhatsApp gruplarına sığamayan toplulukları 4096 kişilik yeni sınırla rahatlatacak. Şu an beta sürecinde olan bu özellikler yakında tüm kullanıcıların beğenisine sunulmayı bekliyor.

WhatsApp'ın şuan da üzerinde çalıştığı özellikler sadece bunlarla da sınırlı değil. Henüz gelecek güncellemeler adına resmi bir açıklama yapmayan uygulama, iyileştirmeler açısından farklı fikirlere sahip olduklarının da altını çizmeyi ihmal etmedi.