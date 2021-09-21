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WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor

WhatsApp'a gelen yeni bir özellikle birlikte artık kullanıcılar tanınmayan numaralardan gelen spam veya tehdit içerikli mesajlar şikayet edelebilecek

21 Eylül 2021 Salı 21:30
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WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Beta 2.21.20.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcıları yeni bir özellikle buluşturdu. Yeni gelen özellikle birlikte, tanınmayan kişilerden gelen spam veya tehdit içerikli mesajlar artık şikayet edilebilecek.

iOS VE ANDROİD İÇİN YAYINLANDI

Söz konusu değişiklik, daha önce iOS işletim sistemini kullanan kullanıcılar tarafından beta aşamasında test edilmişti. WhatsApp'ın kararıyla Android'e de eklenen özelliği kullanabilmek için şikayet edilecek mesajın üzerine basılı tutarak seçmek ve hemen ardından sağ üst kısımdan "Bildir" butonuna tıklamak gerekiyor.

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ DE GELMİŞTİ

WhatsApp, son olarak çoklu cihaz desteği özelliğini de Türkiye'de kullanıma sundu. Bununla birlikte kullanıcılar, artık telefonda internet bağlantısı gerekmeden uygulamayı farklı cihazlardan kullanabiliyorlar.

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