Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

WhatsApp'a yeni özellik!

WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebilecek. Bu özellik, şimdilik sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ediliyor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 22:39
79 Okunma
WhatsApp'a yeni özellik!



Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Uygulamaya anket özelliği eklemek için çalışmalar yürüten çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test ediyor.

WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi

Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu özellik, artık sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ediliyor. Bu da özelliğin yakında herkese açılacağını gösteriyor.

Yeni özellik sayesinde, rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve mesaj atabileceksiniz.

Signal gibi bazı uygulamalarda da kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebiliyor. Bu özellik, önemli şeyleri not almak için sıkça kullanılıyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppBetaTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram çöktü mü?
Instagram çöktü mü?
Android kullanıcıları dikkat!
Android kullanıcıları dikkat!
Twitter'da askıya alınan hesaplar geri mi geliyor?
Twitter'da askıya alınan hesaplar geri mi geliyor?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim