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WhatsApp'a yeni özellik geliyor

2020'nin kasım ayında WhatsApp platforma uzun süredir beklenen bir gizlilik özelliği entegre etti: Kaybolan mesajlar. İlk olarak 7 gün sonra kaybolacak şekilde tasarlanan bu özelliğe daha sonra 24 saat ve 90 gün seçenekleri eklendi.

15 Aralık 2022 Perşembe 14:12
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WhatsApp'a yeni özellik geliyor



WABetaInfo'ya göre WhatsApp şimdi de, kaybolan mesajın yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Söz konusu özellik ile hem gönderen hem de alıcı için mesaj kaybolmadan önce yalnızca bir kez görüntülenebilecek. Söz konusu özellik Android için en son WhatsApp beta sürümü 2.22.25.20'de yer aldı.

WhatsApp'ın fotoğraflar ve videolar için zaten bu özelliğe sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi bu özellik yazılı mesajları da kapsayacak. Bu özelliği kullanarak bir video veya fotoğraf gönderdiğinizde, karşı taraftaki kişi bunun ekran görüntüsünü alamayacak.

Fotoğraflar ve videolar için bir kez görüntüleme özelliği, gönderilecek materyali seçtikten sonra sağ taraftaki daire içine alınmış '1' simgesine dokunularak etkinleştiriliyor. Kısa mesajlar için, şu anda eklenmiş asma kilit içeren özel bir gönder düğmesi simgesi bulunuyor. Ancak bu simge beta sürümünden çıktıktan sonra tasarım değişikliği yaşayabilir.

Özelliğin şu anda WhatsApp beta sürümünde yayında olduğu göz önüne alındığında, 'bir kez görünen mesajların' kısa sürede tüm kullanıcılara açılacağını beklemek makul. Ancak özelliğin platforma ne zaman entegre edileceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bir kez görüntülenebilen mesajlar, paylaştığınız mesajın alıcı dışında kimsenin görmesini istemediğiniz durumlarda bir hayli kullanışlı olacak. WhatsApp bu mesajların ekran görüntüsünün alınmasına izin vermeyecek. Ancak hatırlatmakta fayda var: Tüm önlemlere rağmen atılan mesajın başka bir cihaz ile fotoğrafı çekilebilir ve bu yöntem ile saklanabilir.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppözellikYeni özellik
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