Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

WhatsApp'a yeni özellik! İzne tabi olacak

WhatsApp grup konuşmalarına yeni özellik ekleniyor Daha önce Hindistan'da denenmeye başlanan WhatsApp'a bir kullanıcının grup konuşmalarına alınıp alınmamasının izne bağlanması özelliği önümüzdeki aylarda aylardaki iOS ve Android güncellemeleriyle tüm dünyadaki kullanıcılara açılacak.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:15
WhatsApp'a yeni özellik! İzne tabi olacak

Şu an WhatsApp’ta herhangi bir kullanıcı cep telefonu numaranızı bilmesi halinde sizi grup sohbetlere dahil edebiliyor. Yeni düzenleme ile birlikte WhatsApp grup konuşmalarına dahil olup olmayacağınız sizin izninize tabi olacak. Şu an Hindistan’da olan bu özelliğin önümüzdeki aylarda dünya geneline yayılması bekleniyor.

GRUP GİZLİLİK AYARLARI NASIL YAPILIR?

Webtainfo’da yer alan habere göre; WhatsApp’a gelen yeni özelliği çalıştırmak için hesap menüsüne tıklayıp oradan gizlilik sekmesine basılacak ve gizlilik sekmesinde çıkan ‘gruplar’ menüsünden grup konuşmalarına dahil olunup olunmamasına karar verilebilecek.

Grup Gizlilik ayarlarının etkinleştirilmesini uzaktan almak için WhatsApp sürümünüzü 2.19.110.20 iOS ve 2.19.298 Android beta güncellemelerine güncellemeniz gerekiyor. Güncellemeyi gerçekleit,ridikten sonra aşağıdaki adımları uygulayın;

Android: Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar

iPhone: Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar

Gizlilik ayarlarından gruplara tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. ‘Herkes’, ‘Kişilerim’ ve ‘Hiç kimse’ karşınıza çıkacak.

Herkes seçeneğine tıkladığınızda; kişiler listenizde olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes, onayınız olmadan sizi gruplara ekleyebilir.

Kişilerim seçeneğine tıkladığınızda; kişiler listenizde yer alan grup yöneticileri onayınızı almadan sizi bir gruba ekleyebilir. Ancak Kişi listenizde yer almayan bir grup yöneticisi sizin onayınızı almadan sizi herhangi bir gruba ekleyemez. Sizi bir gruba eklemeye çalıştığında, sizi gruba ekleyemeyeceğini söyleyen bir bildirim alır. Yöneticiden Gruba Davet Et seçeneğine dokunması veya Devam’a basması istenir. Böylece grup yöneticisi bireysel bir sohbet aracılığıyla size özel bir grup daveti gönderebilir. Bu daveti üç gün içinde kabul etmezseniz davet zaman aşımına uğrar.

Hiç kimse seçeneğine tıkladığınızda ise; davet edildiğiniz herhangi bir gruba katılmak için onay vermeniz gerekir. Bu seçenekte grup yöneticilerinin kiş listenizde olup olmamasının bir önemi yok.

banner22
Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google’dan dünyayı değiştirecek keşif: Kuantum bilgisayar devrimi
Google’dan dünyayı değiştirecek keşif: Kuantum bilgisayar devrimi
Instagram 'kusursuz vücut algısı' yaratan filtreleri kaldırılıyor
Instagram 'kusursuz vücut algısı' yaratan filtreleri kaldırılıyor
WhatsApp’a 4 yeni özellik birden geliyor!
WhatsApp’a 4 yeni özellik birden geliyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim