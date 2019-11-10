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Whatsapp artık daha keyifli!

10 Kasım 2019 Pazar 12:57
Whatsapp artık daha keyifli!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta artık alışveriş yapılabilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yeni bir dönem başlıyor. Uygulama üzerinden artık alışveriş yapılabilecek.

CHIP'in haberine göre bazı ülkelerdeki küçük işletmeler, ürünlerini sosyal medyadan göstermekle kalmıyor, onları sosyal platformlar üzerinden satıyorlar.

Şimdi ise WhatsApp, kendi platformu üzerinden satış yapmayı kolaylaştıracak işlevini ortaya çıkardı.

WhatsApp Business uygulamasına gelen kataloglar, resmi web sitesi bulunmayan girişimciler tarafından bir sanal mağaza oluşturmak için kullanılabiliyor. Yani WhatsApp, artık herhangi bir web sayfasını açmadan ürün satın almaya izin veriyor.

Yeni işlev, ürünleri fotoğrafları, fiyatları ve açıklamalarıyla listelemeye izin veriyor. Bunun için kullanıcıların Business uygulamasını indirmesi gerekmiyor.

Katalog işlevi şu an Brezilya, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, İngiltere ve ABD'de Android ve iPhone'larda kullanıma sunulmuş durumda. Firma, işlevin dünyanın geri kalanına "yakında" geleceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppAlışverişTeknolojiHaber
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