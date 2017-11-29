Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102342
ALTIN
163.578
DOLAR
3.9535
STERLİN
5.3089
EURO
4.6884
Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler
Erkekler bunları çok çekici buluyor!
Evinde araba yaptı!
Evinde araba yaptı!
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
İnternette bunları sakın yapmayın
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon...

WhatsApp'dan bu kez sevindirecek özellik!

Whatsapp bu sabah yayınladığı yeni bir güncellemeyle bomba bir özelliği siz kullanıcılarına sundu.

29 Kasım 2017 Çarşamba 18:49
WhatsApp'dan bu kez sevindirecek özellik!
banner10

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta, uzun bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanılabiliyordu. Ancak Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu. Özellikle araç kullananlar için gerçekten zor olan bu zorluk, bugün gelen güncellemeyle ortadan kalktı.

Whatsapp'ta ses kaydı yapmak için mikrofona basılı tutarak sağdan yukarı doğru kilide doğru kaydırın. Eski yöntem de hala çalışır durumda ancak bu özellikle birlikte kaydettiğiniz sesleri göndermek zorunda değilsiniz yani ses kaydının iptali de mevcut. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç dünya devi birleşti! Elektrikli uçak geliyor!
Üç dünya devi birleşti! Elektrikli uçak geliyor!
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
Hackerlar IŞİD'e porno ile saldırıyor
Hackerlar IŞİD'e porno ile saldırıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim