WhatsApp'dan bu kez sevindirecek özellik!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta, uzun bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanılabiliyordu. Ancak Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu. Özellikle araç kullananlar için gerçekten zor olan bu zorluk, bugün gelen güncellemeyle ortadan kalktı.

Whatsapp'ta ses kaydı yapmak için mikrofona basılı tutarak sağdan yukarı doğru kilide doğru kaydırın. Eski yöntem de hala çalışır durumda ancak bu özellikle birlikte kaydettiğiniz sesleri göndermek zorunda değilsiniz yani ses kaydının iptali de mevcut.