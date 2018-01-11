WhatsApp gruplarına gizlice girmek mümkün!

Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp, güncellemeler ile yeni özellikleri kullanıcılara sunarken, güvenlik için de bir takım iyileştirmeleri arkaplanda gerçekleştiriyordu. Ancak bugün gelen haber, WhatsApp gruplarına gizlice girmenin mümkün olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılara göre; WhatsApp uygulamasındaki bir güvenlik açığı sayesinde WhatsApp gruplarına siber saldırganlar gizlice girebiliyor. Normalde biri WhatsApp grubuna dahil olduğunda o gruptaki herkese X kişisi gruba eklendi şeklinde bildirim gidiyor. Ancak siber saldırganlar bu bildirimi de gizleyebiliyor.

Uçtan uca şifreleme politikasına geçtiğimiz yıllarda geçiş yapan WhatsApp'ın böylesine kritik bir güvenlik açığına çanak tutması düşündürücü. Almanya'daki araştırmacıların bulduğu güvenlik açığı, uçtan uca şifrelemenin pek de güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Eğer mesajlaşma konusunda titizseniz size WhatsApp yerine eski NSA çalışanı E. Snowden'in de önerdiği gibi Signal uygulamasını önerebiliriz.