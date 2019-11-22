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WhatsApp için çarpıcı açıklama: Hemen silin!

Telegram kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güvenlik sorunları nedeniyle kullanılmamasını önerdi. Telegram kanalından açıklama yapan Durov, WhatsApp’la ilgili eleştirilerde bulundu.

22 Kasım 2019 Cuma 10:01
WhatsApp için çarpıcı açıklama: Hemen silin!

WhatsApp hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. “Tüm fotoğraflarınızın ve mesajlarınızın bir gün herkese açık bir şekilde paylaşılmasını istemiyorsanız WhatsApp'ı silin.” Bu çarpıcı sözler, Rusya merkezli anlık mesajlaşma platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a ait.

‘WHATSAPP HİÇ GÜVENLİ OLMADI’

Rus girişimci, bu yılın başlarında WhatsApp'ta keşfedilen bir arka kapı üzerine, “WhatsApp'taki yeni güvenlik açığı şaşırtıcı deği. WhatsApp hiçbir zaman güvenli bir yer olmadı” ifadelerini kullanarak, şirketin gizlilik odaklı bir hizmet haline gelmesi için, tüm pazarları kaybetme ve kendi ülkelerindeki yetkililerle çarpışma riskini göze almak zorunda olduğunu söylemişti.

Rus istihbarat ajansı FSB, geçtiğimiz yıl Petersburg metro istasyonundaki bombalı terör saldırısı sonrasında Telegram'dan kullanıcıların konuşma geçmişlerini teslim etmesini istemişti. Bu isteği reddeden Durov, kullanıcılarının güvenliğini riske atacak hiçbir veri paylaşımında bulunmayacaklarını ifade etmişti.

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HACKERLAR WHATSAPP’DA AÇIK BULDU

WhatsApp’da bulunan açık endişelendirdi. Hindistan’da bulunan açık, hacker'ların içinde kötü amaçlı yazılım bulunan bir video ile kullanıcıların mesajlarına erişmesine olanak sağlıyor. WhatsApp, kullanıcılardan uygulamanın en son sürümüne güncelleme yapmalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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