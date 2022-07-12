WhatsApp'ın beklenen özelliği

Zuckerberg duyurdu: Artık WhatsApp'ta herhangi bir emoji tepki olarak kullanılabilir

Reactions 2.0, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından "WhatsApp'ta herhangi bir emojiyi tepki olarak kullanma özelliğini kullanıma sunuyoruz." sözleriyle duyuruldu. Reactions'ın ilk versiyonu altı farklı emojiyle Mayıs ayının başlarında piyasaya sürülse de uygulama şimdi Instagram ile aynı yolu izliyor ve kullanıcıların kullanmak istedikleri emojiyi seçmelerine izin veriyor.

Reactions 2.0'ın bugün kullanıma sunulmaya başladığını, yani özelliğin tüm WhatsApp kullanıcıları için çalışmaya başlamasının birkaç gün hatta haftalar alabileceğini belirtmekte fayda var. Bu yeni seçeneğe sahip olduğunuzdan emin olmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Bir mesaja uzun basın.

Görüntülenen emojilerden birini seçmek için dokunun veya başka bir emoji seçmek için “+” simgesine dokunun.