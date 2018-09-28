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Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın kurucusu Brian Action, "Bir seçim yaptım. Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum" dedi

28 Eylül 2018 Cuma 12:05
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ı 2009 yılında Jan Koum ile birlikte kuran Brian Acton, kurduğu şirketten kendi isteğiyle ayrılışının üzerinden bir yılın geçmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Forbes'a konuşan Brian Acton, 2014 yılında WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında Facebook'a satmasıyla ilgili olarak, “O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım… Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” dedi.

850 MİLYON DOLARINDAN VAZGEÇTİ

Bloomberg HT'nin haberine göre bu yılın başında patlak veren Cambridge Analytica skandalı sonrası Twitter üzerinden başlatılan “Facebook'u Sil” kampanyasına da destek veren Acton, teknoloji alanında son yılların en büyük satışına imza atmasına karşın, pişman olduğunu açıkladı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg başta olmak üzere şirkette çalışan yöneticilerle olan görüş ayrılığına değinen Acton, “Onlar iyi iş insanları. Ancak benim kabul etmediğim bir dizi iş pratiğini, ilkelerini, ahlakını ve politikalarını temsil ediyorlar” dedi.

Dünya genelinde 1.5 milyarın aşkın aylık aktif kullanıcısı olan WhatsApp'taki kullanıcı gizliliğine vurgu yapan Acton, “Kullanıcılarımın gizliliğini daha büyük bir fayda elde etmek için sattım. Bir seçim yaptım ve her gün bununla yaşıyorum."

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WhatsAppBrian ActionVerilerKullanıcılarTeknolojiHaber
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