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WhatsApp'ın masaüstü sürümüne kilit özelliği!

Android ve iOS sürümlerinde mevcut olan WhatsApp uygulama kilidi özelliği, masaüstü sürümüne de eklenecek.

21 Kasım 2022 Pazartesi 19:33
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WhatsApp'ın masaüstü sürümüne kilit özelliği!



Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde masaüstü uygulaması için birkaç yeni özellik yayınlamayı planlıyor.

3 yıl önce WhatsApp'ın mobil sürümüne uygulama kilidi özelliği gelmişti. Bu sayede kullanıcılar, uygulamayı kilitleyerek başkalarının mesajlara girmesini engelleyebiliyordu.

Android ve iOS sürümlerinde mevcut olan WhatsApp uygulama kilidi özelliği, masaüstü sürümüne de eklenecek.

WhatsApp şifre ile açılacak

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, daha önceden belirledikleri şifre ile WhatsApp masaüstü uygulamasını açabilecek.

Belirlenen parolanın kaybedilmesi veya unutulması durumunda, uygulamadan çıkılabilecek ve QR kodu ile WhatsApp'e tekrar bağlanarak oturum açılabilecek.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppTeknoloji
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