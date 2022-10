WhatsApp'ın sahibi Meta'ya büyük ceza!

Türkiye'de Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'ın ve Instagram'ın sahibi olan Meta'ya büyük para cezası geldi. Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma neticesinde Meta'ya 346.7 milyon liralık idari para cezası kesildi.