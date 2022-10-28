WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı!

iOS ve Android uygulaması bulunan WhatsApp yeni özellikler getirmeyi sürdürüyor. WhatsApp'ın çoğu yeni özelliği, uygulamasının beta sürümlerine ekleniyor ve böylece daha çıkmadan WhatsApp'a hangi özelliklerin geleceği görülebiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı ve WhatsApp Masaüstü uygulamasının beta sürümünde bazı kullanıcıların görüntülere bulanıklık efekti uygulamasına olanak tanıyan yeni bir özellik bulundu. Şimdi ise WhatsApp'ın kullanıcılara 'Aaa' dedirtecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı fark edildi.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK!

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp'ın geliştirmekte olduğu yeni özellik sayesinde gruplarda, grup katılımcılarının profil fotoğrafları görünecek. Eğer plana sadık kalınırsa WhatsApp profil fotoğrafları mesaj balonlarının yanında yer alacak.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, bir WhatsApp grubunda mesaj alınırken grup üyelerinin profil fotoğrafı görünecek. Grup üyesinin profil resmi yoksa veya gizlilik ayarları nedeniyle mevcut değilse, varsayılan profil simgesi görünecek. Bu sadece kozmetik bir eklenti olsa da bir gruba gönderilen mesajın kim tarafından gönderildiğini hızlıca anlayabilmek adına yararlı olabilir.

Bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu ve bu nedenle kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmediği belirtiliyor.