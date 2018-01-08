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WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor…

Mark Zuckerberg'in sahip olduğu üç program hikayeler konusuda birleşiyor. Gelen haberlere göre WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın birbirine entegre olması için çok kısa bir süre kaldı...

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:37
WhatsApp, Instagram ve Facebook birleşiyor…
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Akıllı telefonların vazgeçilmez mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dev sosyal medya platformları Instagram ve Facebook son dakika haberlerine göre birleşiyor. Nispeten yeni sayılabilecek hikayeler özelliği, Mark Zuckerberg’in elinde bulunan bu üç şirketin ortak özelliği olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Facebook hikayeler konusunda çeşitli yenilikler getirdi. Bunlardan ilki Instagram hikayelerinin otomatik olarak Facebook'ta da paylaşılabilmesi oldu. Bu sayede istatistiklerde yükseliş gözlendi, şimdi sıra Instagram’da…

AYNI “HİKAYE” TÜM PLATFORMLARDA ÇIKACAK

Facebook, benzer uygulamayı şimdi de WhatsApp için getirmeye hazırlanıyor. Test aşamasında olan özellikte artık Instagram hikayelerde paylaşılan bir içeriği hem Facebook'ta hem de WhatsApp'ta paylaşmak mümkün olacak. Özelliğin yakında kullanıma sunulması bekleniyor fakat sonuçlarını öngörmek zor. Benzer bir özelliğin Facebook'ta işe yaramış olması bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta geri tepebileceği konusunda tahminlerde de bulunuluyor.

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