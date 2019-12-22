WhatsApp iPhone sürümüne 5 yeni bomba özellik!

Kullanıcı deneyimini en iyi seviyeye çıkarmak isteyen geliştiriciler şimdi ise 5 yeni özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp Android sürümü beta testleri sayesinde birçok hatadan arındı ve daha iyi hale geldi. Geliştiriciler iOS sürümüne odaklanmış durumda. Sözü edilen 5 yeni özellik iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

WhatsApp'ta rota iOS'a çevrildi. Mesajlaşma uygulamasının yeni özellikleri üstünde çalışılıyor ve bu özellikler iOS 13'ü temel alıyor. Gelen havadislere göre yenilikler iPhone kullanıcılarının oldukça işine yarayacak.

Teknoloji devi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 13 güncellemelerini takip ederken beş yeni özellik daha getirecek. iOS 13 sürümünün baz alındığı yeniliklerin, hem tasarruf yapılmasını sağlayacağı hem de vakit kazandıracağı belirtiliyor.

iOS 13 kullanıcılarının yakından tanıdığı düşük veri kullanımı, bu yazılım için de geliyor. Böylece kullanıcıların yükü hafifleyecek.

Buna göre, iPhone modellerinde yer alan "Ayarlar" kısmından aktif edilebilecek olan düşük veri kullanımı modu, WhatsApp'in "Veri ve Saklama Alanı Kullanımı" kısmında çıkacak. Bu sayede indirme işlemleri kısıtlanacağı kaydediliyor.

999+ İBARESİ KULLANILACAK

Daha önce bir grup sohbetinde 999 adetten fazla okunmamış mesaj olduğunda doğru bilgi vermeyen WhatsApp, artık "999+" ibaresini kullanacak.

Yine yeni güncelleme ile henüz daha pek yaygınlaşmayan ancak bazı kullanıcıların hali hazırda kullandığı karanlık mod da artık kararlı bir sürüme geçiş yapacak. Buradan hareketle birçok kişinin WhatsApp ekranının kararacağı ifade ediliyor. (Sabah)

Yeni mod ile video, fotoğraf ve GIF indirmeniz engellenecek. Ayrıca sesli mesajların da indirilmesine müsaade etmeyecek olan bu mod, bir Wi-Fi bağlantısına geçiş yapmadığınız sürece internet tüketiminizi kontrol altına alacak.

Haberde aktarılana göre, 3D Touch olarak bilinen ve dokunma kuvveti ile çalışan özelliğin yerini alan "Haptic Touch", WhatsApp'a entegre edilecek. Dokunma işleminin uzunluğuna göre çalışan Haptic Touch, bünyesinde 4 adet özellik taşıyor.

Haptic Touch; sohbet arşivlerini görmenizi, herhangi bir gruptan ayrılmanızı, sessizliği devre dışı bırakmanızı ve konuşmaları "Okundu olarak işaretle" seçeneği ile güncellemenizi sağlıyor. Bir diğer özellik ise rehber entegrasyonu.



Bu özelliği kullanan bir kişi, kendisine önerilen bazı WhatsApp kullanıcılarına direkt bir şekilde içerik yollayabilecek. iOS'un yeni paylaşım menüsü; fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi paylaşmanızı hızlandıracak.

Eski sistemde ilgili kişiyi listenizden bulmanız gerekirken yeni sistemde o kişi anında ekranınızda belirecek. Bunun dışında okunmamış ileti sayısında yaşanan bazı problemler, WhatsApp geliştiricilerinin odak noktası haline gelmişti.