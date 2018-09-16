WhatsApp karanlık modu ile çok konuşulacak!

WhatsApp için yıllardır beklenen Karanlık Mod, yakında tüm kullanıcılar için yayınlanacak. Son zamanlarda birçok yeni özelliğe kavuşan WhatsApp, uygulamayı genişletmeye devam ediyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, uzun zamandır beklenen Karanlık Mod özelliğini getiriyor. Genellikle WhatsApp APK dosyalarını inceleyerek önümüzdeki dönemde gelecek özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo, meraklılarına beklenen haberi müjdeledi.

Bunun dışında popüler mesajlaşma platformu WhatsApp ile Google arasında önemli bir anlaşmaya geçtiğimiz günler varılmıştı. Bu iş birliğiyle mesajlaşmaları yedeklemenin daha sorunsuz olması amaçlanıyor.