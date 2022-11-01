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WhatsApp kendine mesaj özelliği üzerinde çalışıyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp birçok kullanıcının kullandığı bir yöntemi özellik haline getiriyor. Şirket kendine mesaj atma geliştirmesi yapıyor. Milyonlarca kullanıcı kısa notlar için WhatsApp'ı kullanıyor.

01 Kasım 2022 Salı 10:29
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WhatsApp kendine mesaj özelliği üzerinde çalışıyor



Kullanıcıların ihtiyacı birkez daha WhatsApp'a yön vermeye devam ediyor. 

Popüler mesajlaşma uygulamasını kullanan milyonlarca kişi WhatsApp'ı not defteri olarak da değerlendiriyor. 

Her gün düzenli olarak girilen uygulamadaki bu hatırlatmalar için sistemin etrafından dönmek gerekiyordu. 

WABetaInfo'nun tespit ettiği yeni bir geliştirmeye göre WhatsApp kişilerin kendilerine mesaj atmasına izin verecek. 

WhatsApp kendine mesaj özelliği üzerinde çalışıyor - 1

Ekran görüntülerine göre tıpkı normal bir kullanıcıya mesaj gönderir gibi "Me" yani "Bana" seçeneği ortaya çıkacak ve bu sohbette kendinize mesaj gönderebileceksiniz. 

Beta aşamadaki bu özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ,ise belirsiz. 

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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