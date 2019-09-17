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WhatsApp kullananlar dikkat!

Whatsapp Gold nedir? Son günlerde özellikle yurtdışındaki WhatsApp kullanıcılarına bir mesaj gönderilmeye başlandı.

17 Eylül 2019 Salı 15:03
WhatsApp kullananlar dikkat!

Whatsapp Gold nedir? Son günlerde özellikle yurtdışındaki WhatsApp kullanıcılarına bir mesaj gönderilmeye başlandı.

Mesajın kaynağı henüz bilinmiyor ancak içerisindeki bağlantıda virüs olduğu kesin. İlgili mesajda yeni bir WhatsApp sürümünden bahsediliyor. Ancak böyle bir sürüm bulunmuyor. İşte detaylar...

Öncelikle tamamen bir aldatmaca olduğunu söyleyelim. WhatsApp Gold’un özel bir versiyon olduğuna ve ek özellikler sunduğuna dair çeşitli söylentilerle indirtilmeye çalışılan bir uygulama. Ancak uygulamanın neler yapabileceği belli değil.

Bu arada bazı mesajlarda WhatsApp Gold yerine WhatsApp Plus şeklinde bir isimlendirme de kullanılıyor. İkisi de temelde aynı aldatmacanın bir parçası. Yani ikisi de gerçek değil.

Kişisel bilgilerinizin çalınması, telefonunuza virüslü uygulamaların yüklenmesi, aşırı mobil veri kullanımı gibi sonuçları olabilir. Görünürde bir değişiklik olmasa bile telefonunuzun arka planında sizin onaylamadığınız işlemler yapılabilir. Dolayısıyla bu aldatmacaya asla inanmayın.

Uygulamanın kullanıcılar tarafından indirilmesini sağlamak amacıyla video arama özelliği, yeni emoji karakterleri, geliştirilmiş güvenlik özellikleri gibi gerçek olmayan iddialar var. Ancak WhatsApp’ın internet sitesinde “WhatsApp Gold” şeklinde özel bir versiyondan bahsedilmiyor.

Eğer böyle bir mesaj aldıysanız ve mesajın içerisindeki linkten telefonunuza bir uygulama indirdiyseniz, en kısa sürede telefonunuzu sıfırlamanızı öneriyoruz. Henüz hangi ülkelerin bu virüsten etkilendiği ve kaç kişiye bulaştığına dair bir bilgi yok.

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Anahtar Kelimeler:
KullananDikkatWhatsApp
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