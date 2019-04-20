WhatsApp kullanıcıları dikkat!

Önce karanlık modunu beta kullanıcılarına sunan şirket, bir süre önce de kullanıcılara çıkartmalar adında bir özellik sunmuştu. En son WhatsApp güncellemesi ile birlikte, beta olarak Doodle UI emoji geliştirmelerinin yanı sıra yeni animasyonlu etiketler kullanıcılara sunuluyor.

WhatsApp, animasyonlu etiketleri ve yeni emojileri getiriyor!

WhatsApp’a bir süre önce Etiketler adında bir özellik eklenmiş, ancak bunlar sadece statik olarak kullanıcılara sunulmuştu. Yani, hareketli etiket özelliğine sahip herhangi bir etiket kullanılamıyordu. Son beta güncellemesinde WhatsApp, GIF‘lere benzeyen, animasyonlu etiketleri test ediyor.

WhatsApp daha önce de animasyonları etiketleri test etmiş, fakat bunları bir süre sonra geri çekerek güncellemeyi durdurma kararı almıştı. Fakat bu sefer WhatsApp güzel bir iş çıkarmışa benziyor. Ortaya çıkan çıkartmaların oldukça güzel göründüğünü söylesek çokta yanılmış sayılmayız. GIF’ler de animasyonlu etiketlerin yerini alabilecek kadar güzel olsa da, onlar otomatik olarak oynatılamıyorlar, bunun yerine medya dosyası gibi, sizin oynatmanızı beklerler. Bu nedenle pratik değildirler.

Animasyonlu çıkartmalar ise, görüldüğü andan itibaren oynatılmaya başlanacak. Daha da iyisi bu özellik, WhatsApp web ve masaüstü sürümünde de kullanılabilecek.

WhatsApp animasyonlu etiketlerinin tam sürümünün ne zaman çıkacağı ile ilgili net bir tarih bulunmuyor. Ancak özellik şu an bazı iOS ve Android beta kullanıcıları için kullanılabilir durumda.

WhatsApp ayrıca 2.19.106 beta güncellemesinde Doodle UI emojilerini de değiştiriyor. Buna göre Android işletim sistemindeki cansız görünen emojiler, artık iOS işletim sistemindeki emojilere dönüşecek.