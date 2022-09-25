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WhatsApp kullanıcıları dikkat!

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesejlaşma ve arama yapılabilen WhatsApp uygulamasına çok tartışmalı bir özellik eklendi. Çevrimdışı mesajlaşma (hayalet) özelliği kullanıcıların bir kısmı tarafından beğenilirken bir kezim tarafından da olumsuz yorumlara maruz kaldı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

25 Eylül 2022 Pazar 22:03
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WhatsApp kullanıcıları dikkat!



WhatsApp, uzun bir süre boyuncu konuşulacak yeni özelliği için düğmeye bastı. Mark Zuckerberg, geçtiğimiz ay üç yeni özelliğin yayınlanacağını duyurmuştu... Bu özellikler geçmiş grup katılımcılarını görme, ekran görüntüsünü engelleme ve "çevrimiçi" olduğunuz kişileri ayarlama olarak açıklandı.

HAYALET MODU GELİYOR

WABetaInfo'dan aktarılan habere göre; WhatsApp'ın yeni gizlilik özelliği, kullanıcıların 'çevrimiçi' durumlarını kimlere gösterip göstermeyeceğini seçmeye olanak sağlıyor. 'Hayalet' modu olarak da adlandırılan bu özellik ile birlikte, rehberde yer alan kişilerden yalnızca seçili olanlar sizin çevrimiçi olup olmadığınızı anlayabilecek.

KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Yeni gelecek bu özellik kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar özel hayatın gizliliği ve rahatsız edilmemek adına bu özelliğin oldukça faydalı olabileceğini savunurken diğer kullanıcılar ise bu özelliğin kötü amaçlarla kullanılabileceğini düşünüyor. Özellikle ikili ilişkilerde büyük problem yaratabilecek bu özellik çiftlerin arasını açabilir.

NASIL KULLANILIYOR?

Özellik son görülme seçeneği ile aynı mantıkta çalışıyor. WhatsApp, Ayarlar > Hesap > Gizlilik kısmında kullanıcıların karşısına çıkan bu özellik kimlerin sizi çevrimiçi göreceğine karar vermenize olanak sağlıyor. Kullanıcılar WhatsApp'ın gizlilik ayarları kısmına girerek "son görülme ve çevrimiçi" seçeneğinden istediği kullanıcıları seçebiliyor. Bu kısımda hiç kimse işaretlendiği taktirde rehberimizde bulunan hiç kimse çevrimiçi olup olmadığınız fark edemeyecek.

WhatsApp'ın "Çevrimdışı mod" özelliği şu an için Android 2.22.20.9 beta sürümünü yükleyen kullanıcılara sunuldu. Henüz resmi sürümde yayınlanmayan özelliğin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

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