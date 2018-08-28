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Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike

Whatsapp'ta özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar için olumsuz bir gelişme yaşandı.

28 Ağustos 2018 Salı 09:59
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike

 Teknoloji devi, 12 Kasım itibariyle uçtan uca şifreleme sistemini Google Drive dosyaları için kullanılmayacağını duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

Whatsapp'ta özellikle Android kullanıcılarının faydalanabileceği dosyaların sınırsız bir şekilde Google Drive'a yedeklenmesi opsiyonu için olumsuz bir gelişme oldu. WhatsApp, 12 Kasım’dan itibaren Drive’da saklanan mesajlar ve medya dosyaları artık uçtan uca şifrelemenin kullanılamayacağını belirtti. Bu nedenle Drive’daki yedekleriniz kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde gün yüzüne çıkarılabilir.

verileri Google Drive’a yedeklemek isteğe bağlı olduğu için burada tercih tamamen kullanıcılara bırakılıyor. Ayrıca, Google’ın bir yıldan uzun bir süredir güncellemeyen WhatsApp yedeklerini sileceğini tekrar hatırlatmak isteriz.

iPhone ve iPad sahipleri ise bu değişiklikten etkinlemeyecek. Zira, iOS cihazlarda WhatsApp verileri iCloud’a yedeklendiği için herhangi bir problem bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGoogle DriveYedeklemeAndroidİOSTeknolojiHaber
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