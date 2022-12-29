WhatsApp kullanıcısını etkileyecek iddia

Çok sayıda WhatsApp kullanıcısına kötü haber geldi. Söz konusu kötü haberin adresi ise yurt dışı. Çünkü İngiliz basını WhatsApp'ın 49 akıllı telefonda çalışmayı durduracağını yazdı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberindeki iddiaya göre; popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca telefonda çalışmayı durdurmak üzere. İşte detaylar...

İNGİLİZ BASININDAN WHATSAPP İDDİASI!

Haberdeki iddiaya göre, daha eski iPhone ve Android akıllı telefon modellerine sahip kişiler, 31 Aralık'tan sonra uygulamayı güncelleme yapmadan kullanamayacak.

Yine aynı haberdeki iddiaya göre, WhatsApp, birkaç Huawei, LG ve Samsung modeliyle birlikte iPhone 5 veya 5C'nin de bulunduğu 49 telefonda çalışmayı durduracak.

Haberde, bu telefonların kullanıcılarına, çalışmayı durdurmadan önce WhatsApp tarafından bir uyarı gönderileceği ifade edildi.

"CİHAZLAR VE YAZILIMLAR ÇOK SIK DEĞİŞİYOR"

WhatsApp'ın Yardım Merkezi'ndeki "Desteklediğimiz işletim sistemlerini nasıl seçiyoruz?" kısmında ise şu ifadeler yer alıyor:

"Cihazlar ve yazılımlar çok sık değişiyor. Bu nedenle, desteklediğimiz işletim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirip güncellemeler yapıyoruz.

Desteklemeye son vereceğimiz işletim sistemlerini belirlemek amacıyla, diğer teknoloji şirketlerinin de yaptığı gibi, her yıl en eski ve en az sayıda kişi tarafından kullanılmakta olan cihaz ve yazılımları tespit ediyoruz. Bu cihazlar en yeni güvenlik güncellemelerinden veya WhatsApp’ı çalıştırmak için gereken işlevlerden de yoksun olabiliyor."

Bir iPhone'da işletim sisteminizi güncellemek için 'Ayarlar'dan 'Genel'e gitmek ve 'Yazılım Güncelleme'yi seçmek yeterli oluyor. Eğer cihazınız güncel yazılımı çalıştıramıyorsa, bunun için daha yeni bir telefona ihtiyacınız olacak.

İngiliz basınında çıkan bu haber sonrası WhatsApp'tan gelebilecek cevap ise merak ediliyor.