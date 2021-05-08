Whatsapp gizlilik sözleşmesi yakın zamanda doluyor. Birçok tartışmaya sahne olan sözleşmenin bitimine çok az bir süre kala kullanıcıların kafalarında birtakım soru işaretleri yer alıyor.

İşte sıklıkla sorulan soru: Whatsapp gizlilik sözleşmesi ne zaman bitiyor, süre ne zaman doluyor? Whatsapp silinecek mi?

Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Mesajlaşma devi konu hakkında birçok açıklama yapmış ve sözleşme onay süresini uzatmıştı. Şimdi yakın tarihte zaman doluyor. Hal böyle olunca da "Whatsapp gizlilik sözleşmesi ne zaman bitiyor, nasıl onaylanır? Whatsapp silinecek mi?" soruları peş peşe geliyor.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ONAYI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Whatsapp gizlilik sözleşmesi onayı 15 Mayıs tarihinde son bulacak. Kullanacılar sözleşmeyi onaylamadığı takdirde gelen iletilere cevap veremeyecekler ve pasif kullanıcı olacaklar. Öte yandan Whatsapp'ın bu karardan geri adım atacağı da iddia ediliyor.