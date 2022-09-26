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WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor!

WhatsApp'ı Android tabletlerde ve iPad'de kullanmak çok yakında mümkün olacak. Buna dair bir özelliğin kullanıma sunulacağına dair kanıtlar sonunda ortaya çıktı. Eğer her şey görüldüğü gibiyse yakında WhatsApp'ı iPad'lerde ve Android tabletlerde kullanabileceksiniz.

26 Eylül 2022 Pazartesi 13:47
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WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor!



Android tablet ve iPad kullanıcıları, WhatsApp'a ne zaman sahip olacaklarını sık sık merak ediyor. Yeni gelen detaylara göre bu hayal sonunda gerçek oluyor. Kullanıcılar yakında iPad'lerde ve Android tabletlerde WhatsApp aracılığıyla mesajlaşabilecekler. Hem de başka hiçbir şeyle uğraşmadan. Aktarılanlara göre kolayca WhatsApp Android ve iOS tabletlerde kullanılabilecek. İşte gelen detaylar...

WHATSAPP HESAPLARI ANDROID TABLETE BAĞLANABİLECEK

WABetaInfo'nun aktardığına göre, mayıs ayında, geliştirilmekte olan yeni bir özellik olan çoklu cihaz özelliği ortaya çıkmıştı. Böylece kullanıcıların WhatsApp hesaplarını ikincil bir mobil cihaza bağlayabilecekleri belirtilmişti. Bu özellik, mobil cihazlar için hala geliştirilme aşamasında. Kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor. Ancak gelen detaylara bakılırsa WhatsApp şimdi, bu özelliğin de katkısıyla insanların WhatsApp hesaplarını Android tablete bağlamasına izin vermek için hazırlanıyor.

ANDROID TABLET VE İPAD'LERDE WHATSAPP KULLANIMI İÇİN KOLLARINI SIVADI

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere, nihayet bir WhatsApp hesabını bir Android tablete bağlamak mümkün oluyor. Böylece kullanıcılar aynı hesabı bir tablet de dahil olmak üzere 4 farklı cihazda kullanabilecekler. Aynı bilgisayarlarda yaptığınız gibi WhatsApp’ı tabletlerinizde bir QR kod ile kullanabileceksiniz.

Bu özelliğin yalnızca WhatsApp'ın beta sürümlerinde erişilebilir olduğu ve şu anda yalnızca Android tabletler için kullanılabilir olduğu söyleniyor. Ancak iPad'in de aynı özelliği (iPadOS) alacağı çok açık.

Aslında Meta'ya (eski adıyla Facebook) bağlı olan WhatsApp, yakın zamana kadar bu yönde çalışmaların başladığının sinyallerini vermişti.

Bu gelişme sonrası bir Twitter kullanıcısı ise Oppo Pad'ine WhatsApp'ı yüklediğini söyledi ve buna dair bazı kanıtlar sundu.

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