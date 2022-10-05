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WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma devrine son

WhatsApp'ın son iOS beta sürümü, tek seferlik fotoğraf ve videolardan ekran görüntüsü almayı engelleme özelliğiyle ilgili detaylar netleşti. Geliştirme aşamasında olan özellik, işte böyle görünecek.

05 Ekim 2022 Çarşamba 18:14
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WhatsApp'ta ekran görüntüsü alma devrine son



Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan özellikte, grup ve birebir sohbetlerde gizliliğe daha önem verileceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda sunulan ilk güncelleme tek seferlik görüntülenen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü almayı engelleme oldu. Kişi ekran görüntüsü almaya çalıştığında "Ekran görüntüsünü güvenlik politikasından dolayı alamazsınız" hatası ile karşılaşıyor.

Ekran görüntüsünün engellenmesiyle ilgili bilinen özellikler ise şunlar:

Ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gönderilmiyor. Ekran görüntüsü alma girişimi gizlilik içinde engelleniyor.

Tek seferlik görüntülenen fotoğraf veya videolarda ekran kaydı alındığında ekran siyah görünüyor.

Ekran görüntüsü almayı engelleme süreli mesajlarda kullanılmıyor. WhatsApp, bu yıl içerisinde tüm kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppEkran Görüntüsü
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