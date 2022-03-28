WhatsApp'ta flaş değişim!

WhatsApp'tan mesajlaşmak kadar WhatsApp'tan dosya göndermek de kullanıcılar tarafından ilgi görüyor. Ancak WhatsApp halihazırda en fazla 100 MB boyutunda dosya paylaşımı yapmaya izin veriyor. Bu yüzden kullanıcılar, 100 MB'dan büyük dosyaları göndermek için WhatsApp'ı kullanamıyor ve dosya göndermeye dayalı alternatif uygulamalara veya Telegram'a başvuruyorlar. Ancak WhatsApp, son raporlara göre kullanıcılarının daha büyük dosyalar göndermek için başka uygulamalara veya rakip uygulamalara gitmesini engellemek adına hazırlanıyor.

WHATSAPP'TA SINIR YÜKSELİYOR! FLAŞ DEĞİŞİKLİK

WABetaInfo'ya göre WhatsApp, iOS uygulamasının 2 GB'a kadar dosya gönderme özelliğini test etmeye başladı. Yani bu özellik yayınlanırsa iPhone kullanıcıları WhatsApp üzerinden 2 GB'a kadar dosya gönderebilecek.

WhatsApp kullanıcıları şu anda en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapabiliyor. 100 MB'a kadar dosya göndermek bir zamanlar oldukça kullanışlı görünüyordu, ancak insanların mesajlaşma uygulamaları üzerinden dosya gönderme alışkanlığı kazanması ile yıllar içinde 100 MB'lık boyut küçük gelmeye başladı.

Bu yüzden sınırın 2 GB'a kadar çıkartılmasına ihtiyaç duyuluyordu.

TESTLER BAŞLADI

Rapora göre WhatsApp şu anda Arjantin'de küçük bir test yapıyor. Ayrıca Arjantin'de sadece iOS için değil, Android için WhatsApp beta sürümünü kullanan belirli beta test kullanıcıları için de 2 GB'a kadar medya dosyalarını paylaşma özelliğinin mevcut olduğu bildiriliyor.

Raporda paylaşılan ekran görüntüleri ise WhatsApp'ın iOS kullanıcılarını "boyutu 2 GB'a kadar olan belgeler gönderebileceği" konusunda uyardığını gösteriyor.

Ancak WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı belli değil.