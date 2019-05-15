WhatsApp'ta güvenlik açığı! İşte yapmanız gerekenler

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'tan çok önemli bir uyarı geldi. WhatsApp, konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve siber saldırının seçilmiş bir grup kullanıcıyı hedef aldığını duyurdu.

WhatsApp kesin olarak kimin hedef alındığını açıklama da siber saldırının belirli bir kesimi hedef aldığı anlaşılıyor. Ancak bu kişilerin kimlikleri, meslekleri veya ülkelerine dair bir bilgi bulunmuyor.

Ancak İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, siber saldırı, İsrailli bir güvenlik firması olan NSO Gruba ait bir yazılım ile gerçekleşti. WhatsApp, yayınladığı çağrı ile 1.5 milyar kullanıcısından uygulamayı güncellemesini istedi.