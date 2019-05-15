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WhatsApp'ta güvenlik açığı! İşte yapmanız gerekenler

Hacker'ların popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden akıllı telefonlara casus yazılım yerleştirdiği ortaya çıktı. İşte telefonunuzu bu tehditten korumak için yapmanız gerekenler...

15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:56
WhatsApp'ta güvenlik açığı! İşte yapmanız gerekenler
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Hacker'ların popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden akıllı telefonlara casus yazılım yerleştirdiği ortaya çıktı. İşte telefonunuzu bu tehditten korumak için yapmanız gerekenler...

  • Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'tan çok önemli bir uyarı geldi. 

    WhatsApp, konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve siber saldırının seçilmiş bir grup kullanıcıyı hedef aldığını duyurdu. 

  • WhatsApp kesin olarak kimin hedef alındığını açıklama da siber saldırının belirli bir kesimi hedef aldığı anlaşılıyor.

    Ancak bu kişilerin kimlikleri, meslekleri veya ülkelerine dair bir bilgi bulunmuyor.

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    Saldırının arkasında "ileri seviyede bir siber aktörün" bulunduğunun altını çizen şirket konu ile ilgili başka detay vermedi.

  • Ancak İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, siber saldırı, İsrailli bir güvenlik firması olan NSO Gruba ait bir yazılım ile gerçekleşti. 

    WhatsApp, yayınladığı çağrı ile 1.5 milyar kullanıcısından uygulamayı güncellemesini istedi. 

  • İddialarda adı geçen NSO Grup ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    İsrail şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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