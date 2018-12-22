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WhatsApp'ta kripto para dönemi!

WhatsApp'ın kendi kripto parasını geliştirdiği öne sürüldü

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:27
WhatsApp'ta kripto para dönemi!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kendi kripto parasını geliştirdiği öne sürüldü. Sosyal medya devi Facebook, mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları için yeni bir kripto para birimi tasarlıyor. Söz konusu iddianın sahibi ise Bloomberg.

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Bloomberg'in aktardığına göre, kripto para uygulama içinde yapılan para transferleri için kullanılacak. Aynı habere göre, uygulama öncelikle Hindistan içerisindeki para havalesi piyasasına odaklanacak. Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerden edindiği bilgiye göre, para birimi, 'sabit koin' (ABD dolarına sabitlenmiş döviz kuru değerindeki dijital para birimi) olarak geliştirilecek.

WhatsApp'ın Hindistan'ı seçmesinin altında yatan ana motivasyon kuşkusuz bu ülkedeki kullanıcı sayısı. Zira WhatsApp'ın Hindistan'da 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Ülke havale ile para göndermede de liderliğini koruyor. Dünya Bankası'na göre 2017 yılında Hindistan'a 69 milyar dolar para transfer edildi.

Dünya genelinde 2.5 milyar kullanıcısı bulunan Facebook'un 40 milyar doların üzerinde yıllık geliri bulunuyor. Facebook sabit koin projesiyle böyle bir para birimini hayata geçiren ilk büyük şirket olacak.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppKripto ParaTeknolojiHaber
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