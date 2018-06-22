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Whatsapp'ta milyonları sevindirecek müthiş yenilik

Whatsapp her geçen gün yeni özellikleriyle kullanıcılarını kendisine daha çok bağlıyor. Son güncellemeyle birlikte gelmesi beklenen bu özellik sayesinde kullanıcılar görüntülü grup sohbeti yapabilecek.

22 Haziran 2018 Cuma 15:17
Whatsapp'ta milyonları sevindirecek müthiş yenilik

Whatsapp'taki bu özellik, WhatsApp beta 2.17.437 güncellemesinde gizlenmiş olarak bulundu. Rapora göre, en fazla dört katılımcının (arayan dahil) bir grup görüşmesine izin veriliyor. Özellik 21 Haziran 2018 itibari ile kullanıcılara sunuldu. Öncelikli olarak özellik, WhatsApp beta test kullanıcılarına gelecek.

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Özelliği kullanmak için ilk önce bir kişi ile görüntülü sohbet araması gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonrada diğer iki kişiyi eklemek için yukarıda ok işareti ile gösterilen yere tıklayın.

Grup video görüşmelerinin yanı sıra, WhatsApp’a Facebook’un Messenger uygulamasındaki benzer çıkartmaları da gelebilir. Android için en yeni WhatsApp beta sürümü olan 2.18.32’ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yanında görünüyor. Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir.

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