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WhatsApp'ta silinen mesajlar geri geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

16 Ağustos 2022 Salı 18:48
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WhatsApp'ta silinen mesajlar geri geliyor


"Bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almayı yasaklayacak şirket, şimdi de silinen mesajları kurtarmaya izin verecek.

WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi

Google Play Store'da yer alan WhatsApp Beta 2.22.18.13 sürümünde, WhatsApp'ın artık yanlışlıkla silinen mesajları geri yüklemek için kullanılabilecek bir geri alma işlevi sağladığı ortaya çıktı.

Yanlışlıkla silinen bir mesajın altında artık bir geri al düğmesi görüntüleniyor. Ancak silinen mesajı kurtarabilmek için yalnızca birkaç saniye veriliyor. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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WhatsAppTeknoloji
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