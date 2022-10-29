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WhatsApp'ta Silinen Mesajları Geri Getirme

Piyasaya sürüldüğü tarihten kısa bir süre sonra dünya genelinde üne kavuşan WhatsApp hiç şüphesiz özel, sosyal ve iş hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonların yanı sıra bilgisayar üzerinden de kullanılabilen WhatsApp her geçen gün kendine yenilik katıyor. Dünya genelinde 1 milyarı aşan kullanıcı sayısı ile en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta yanlışlıkla silinen mesajları geri getirme imkanı var. Bunun için birkaç adımlık işlem yapılması gerekiyor.

29 Ekim 2022 Cumartesi 16:18
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WhatsApp'ta Silinen Mesajları Geri Getirme



Android Telefonlarda WhatsApp Silinen Mesajları Görme 20222

Andorid telefonlarda silinen mesajları geri getirmenin 2 yöntemi mevcuttur. WhatsApp sohbetlerinin yedekleri ile bu işlem yapılabilir. Eğer sohbet yedeği almıyorsanız, yedekleme işlemi şu şekilde yapılır:

1- Ayarlar menüsünü açın,

2- Daha sonra Sohbet ve Sohbet yedeği butonuna tıklayın,

3-Google Drive'a yedekle menüsünden yedekleme ayarlarınızı yapın.

4- Yedekleme yapmak için Android telefonunuzu bir gmail hesabı ile eşleştirmeniz gerekmektedir. Yedekler o hesapta tutulur.

Android Telefonlarda Silinmiş WhatsApp Mesajları Nasıl Geri Getirilir?

1- WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırın ve silin.

2- Google Play Store'dan WhatsApp'ı tekrar cihazınıza yükleyin.

3- WhatsApp'i açıp telefon numaranızı girin.

4- WhatsApp yedeğini geri yüklemeyi isteyip istemediğinizi soracaktır. Sohbet yedeğini geri yükleyerek silinen mesajları görebilirsiniz.

5- Sohbet yedeğini geri yüklerken aynı Google hesabını kullandığınızdan emin olun.

iOS Telefonlarda WhatsApp Silinen Mesajları Görme

Eğer iOS işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız, WhatsApp’taki silinen mesajları görme imkanınız mevcuttur. WhatsApp mesajları iOS cihazlarda iCloud'a yedeklenir. Eğer yedeklemediyseniz şu şekilde yapabilirsiniz:

1- WhatsApp'i açın.

2- Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği menüsüne gidin.

3- Otomatik yedeklemeyi aktif hale getirin. Günlük, haftalık ya da aylık olarak seçebilirsiniz.

iOS Telefonlarda WhatsApp Silinmiş Mesajlar Nasıl Geri Getirilir?

Cihazınızda sohbet yedeği aktifse, silinen mesajları geri getirmek oldukça kolaydır.

1- WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan silin.

2- App Store'dan WhatsApp'i tekrar cihazınıza yükleyin.

3- Telefon numaranızı girin ve doğrulayın,

4- WhatsApp size sohbet yedeğini geri getirmek isteyip istemediğinizi sorar. Sohbet yedeğini geri getirerek silinmiş mesajları görebilirsiniz.

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