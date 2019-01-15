WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…

Amazon çalışanı tarafından gün yüzüne çıkartılan WhatsApp hatası gündeme bomba gibi düştü. Abby Fuller‘in aktarmış olduğu bilgilere göre numarası değiştirdikten sonra, WhatsApp’a giriş yaptığında hattın eski sahibine ait olan mesajlarla karşılaştığını belirtiyor.

Mesajları detaylıca incelediğinde kendisine ait olmadığını belirten Fuller, söz konusu bu mesajların, numaranın bir önceki sahibine olduğunu da özellikle vurguluyor.

Aynı şekilde kendisine de ait mesajların aynı yöntemle başkasına gitmesinden endişe duyan Fuller, ciddi bir güvenlik açığını gün yüzüne çıkartığını söyleyebiliriz.

Bildiğiniz üzere popüler sosyal medya platformunun web sitesinde yer alan bilgilere göre, WhatsApp’ta Numara Değiştir özelliğini kullanırsanız;

”Eski numaranızdaki gruplarınız, ayarlarınız ve (profil bilginiz de dahil olmak üzere) hesap bilgileriniz yeni telefon numaranıza taşınır.

Eski telefon numaranıza ait olan hesabınız silinir, böylece kişileriniz WhatsApp kişiler listelerinde eski telefon numaranızı göremezler.” ifadelerine yer veriliyor.