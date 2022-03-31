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WhatsApp'tan beklenen açıklama sonunda geldi!

WhatsApp, "Sesli mesajları daha iyi hale getiriyoruz" diyerek resmi blogundan bir açıklama yayınladı. iOS ve Android uygulamaları bulunan WhatsApp, yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda sesli mesajlarda bazı önemli iyileştirmeler yapacağını duyurdu.

31 Mart 2022 Perşembe 13:20
386 Okunma
WhatsApp'tan beklenen açıklama sonunda geldi!
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WhatsApp, iOS ve Android uygulama marketlerindeki en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olmayı sürdürürken, yeni özellikler de kazanmaya devam ediyor. Meta'ya bağlı olan ve son günlerde mesaj tepkileri ve 2 GB'lık dosya sınırı gibi özellikler sunacağı konuşulan WhatsApp, şimdi ise "Sesli mesajları daha iyi hale getiriyoruz" diyerek yeni bir açıklamada bulundu.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

WhatsApp, yaptığı açıklamada sohbet dışında bir sesli mesaj dinleme ve sesli mesajları 1,5 kat veya 2 kat hızda oynatma gibi birçok yeniliği duyurdu. WhatsApp'ın sesli mesaj özelliklerinin tamamı ise şöyle sıralandı:

  • Sohbet Dışı Oynatma: Çoklu görevleri yerine getirebilmek veya diğer mesajları okuyup yanıtlayabilmek için sohbet dışında bir sesli mesaj dinlemeyi sağlıyor.
  • Kaydı Duraklat/Kayda Devam Et: Sesli mesaj kaydederken, kaydı duraklatma ve devam etme imkanı sunuyor.
  • Dalga Biçimi Görselleştirme: Kaydı takip etmeye yardımcı olmak adına geliştirilmiş bu yenilik, sesli mesajda sesin görsel bir temsilini gösteriyor. Bu ufak bir estetik gelişme.
  • Taslak Önizleme: Bir sesli mesajı göndermeden önce dinlemeyi sağlıyor.
  • Oynatmayı Hatırla: Bir sesli mesaj dinlenirken duraklatıldığında, sohbete dönüldüğü takdirde kalınan yerden devam etme imkanı veriyor.
  • İletilen Mesajlarda Hızlı Oynatma: Hem normal hem de iletilen mesajları daha hızlı dinlemek için sesli mesajları 1,5 kat veya 2 kat hızda oynatmayı vadediyor.

YENİ ÖZELLİKLER NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp'ın yeni sesli mesajlar özellikleri önümüzdeki haftalarda sunulacak. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de sesli mesajlardaki yeni özellikler için Facebook hesabından bir gönderi paylaştığını ekleyelim.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppözellikİOSAndroid
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